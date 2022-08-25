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1 час назад

Матыцин поддержал создание лиги для команд Крыма, ЛНР, ДНР, Абхазии, Южной Осетии: «Думаю, это правильно. Спорт не имеет границ»

Sports.ru

Министр спорта РФ Олег Матыцин поддержал создание объединенного чемпионата.

Матыцин поддержал Лигу Содружества для Крыма, ЛНР и ДНР
Фото: Sports.ruSports.ru

Ранее сообщалось, что в Лигу Содружества войдут команды Крыма, ЛНР, ДНР, Абхазии, Южной Осетии, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. Турнир хотят провести с марта по ноябрь 2023 года, сыграют минимум 13 команд.

– Форум [«Содружество» в Евпатории] очень важен. Задача – создать максимально комфортные условия для популяризации футбола и вовлечь в орбиту спортивной деятельности ДНР, ЛНР, Херсонскую, Харьковскую и Запорожскую области, Южную Осетию, Абхазию.

Думаю, это правильно. Спорт не имеет границ. У спорта одна идеология и миссия – сделать людей здоровыми, без политизации и дискриминации дать возможность им развиваться, представлять единое спортивное сообщество.

– У программы «Спорт – норма жизни» есть яркие амбассадоры, известные всему миру. Будет ли подобное и у нового чемпионата?

– Думаю, мы совместно с нашими коллегами будем рекомендовать использовать весь наш положительный опыт, который был реализован в предыдущие годы, – сказал Матыцин.

Футбол,Олег Матыцин,
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