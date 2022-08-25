Экс-тренер "Зенита" назвал главную ошибку Федуна в «Спартаке»

«Сложно сказать, каким он был хозяином. Трофеи зависят не только от президента, но и от тренеров и игроков. Плохо, что Федун приглашал так много тренеров. Это проблема «Спартака». Федун совершил ошибку, когда приглашал столько тренеров в команду. Это ненормально! Но стоит отметить, что при нем было стабильное финансирование. Это самое главное для руководителя», — приводит слова Петржелы «Спорт-Экспресс».