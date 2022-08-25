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1 час назад

Экс-тренер "Зенита" Петржела считает ненормальным то, что Федун приглашал много тренеров в "Спартак"

Газета.Ru

Бывший тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела оценил деятельность Леонида Федуна на посту президента московского «Спартака».

Экс-тренер "Зенита" назвал главную ошибку Федуна в «Спартаке»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Сложно сказать, каким он был хозяином. Трофеи зависят не только от президента, но и от тренеров и игроков. Плохо, что Федун приглашал так много тренеров. Это проблема «Спартака». Федун совершил ошибку, когда приглашал столько тренеров в команду. Это ненормально! Но стоит отметить, что при нем было стабильное финансирование. Это самое главное для руководителя», — приводит слова Петржелы «Спорт-Экспресс».

Напомним, компания «Лукойл» выкупила 100% акций красно-белых, Леонид Федун покинул пост президента клуба и вышел из состава совета директоров.

Он владел командой с 2004 года. За это время красно-белые стали чемпионами (2016/17) и завоевали Кубок страны (2021/22).

После 6 туров нового сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) красно-белые делят второе место с ЦСКА, имея в своем активе по 13 очков. Лидером является «Зенит». Подопечные Сергея Семака имеют на одно очко больше.

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