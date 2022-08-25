Экс-тренер "Зенита" назвал главную ошибку Федуна в «Спартаке»

Бывший тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела оценил деятельность Леонида Федуна на посту президента московского «Спартака».
«Сложно сказать, каким он был хозяином. Трофеи зависят не только от президента, но и от тренеров и игроков. Плохо, что Федун приглашал так много тренеров. Это проблема «Спартака». Федун совершил ошибку, когда приглашал столько тренеров в команду. Это ненормально! Но стоит отметить, что при нем было стабильное финансирование. Это самое главное для руководителя», — приводит слова Петржелы «Спорт-Экспресс».
Напомним, компания «Лукойл» выкупила 100% акций красно-белых, Леонид Федун покинул пост президента клуба и вышел из состава совета директоров.
Он владел командой с 2004 года. За это время красно-белые стали чемпионами (2016/17) и завоевали Кубок страны (2021/22).
После 6 туров нового сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) красно-белые делят второе место с ЦСКА, имея в своем активе по 13 очков. Лидером является «Зенит». Подопечные Сергея Семака имеют на одно очко больше.