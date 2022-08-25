Бюджет "Спартака" может резко сократиться после ухода Федуна

Бюджет московского «Спартака» может быть значительно снижен после ухода из клуба экс-президента Леонида Федуна и перехода красно-белых компании «Лукойл», сообщает «Спорт-Экспресс».
«Да, бюджет «Спартака», скорее всего, будет снижен. 12 млрд рублей — сумма по нынешним временам недосягаемая, но и на восемь или даже шесть млрд топ-клубу вполне можно достойно жить. Тот же «Краснодар» всегда справлялся и за меньшие деньги. Так почему «Спартак» с правильным подходом не справится?» — пишет издание.
Компания «Лукойл» ранее выкупила 100% акций красно-белых, а Леонид Федун покинул пост президента клуба и вышел из состава совета директоров.
Он владел командой с 2004 года. За это время красно-белые стали чемпионами (2016/17) и завоевали Кубок страны (2021/22).
После 6 туров нового сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) красно-белые делят второе место с ЦСКА, имея в своем активе по 13 очков. Лидером является «Зенит». Подопечные Сергея Семака имеют на одно очко больше.
Ранее стало известно, что турецкие футбольные клубы впервые за 27 лет не примут участие в групповом раунде Лиги чемпионов.