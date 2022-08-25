Бюджет "Спартака" может резко сократиться после ухода Федуна

«Да, бюджет «Спартака», скорее всего, будет снижен. 12 млрд рублей — сумма по нынешним временам недосягаемая, но и на восемь или даже шесть млрд топ-клубу вполне можно достойно жить. Тот же «Краснодар» всегда справлялся и за меньшие деньги. Так почему «Спартак» с правильным подходом не справится?» — пишет издание.