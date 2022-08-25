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1 час назад

Живущая в США российская футболистка Говор отметила отсутствие русофобии

Газета.Ru

Российская футболистка Анастасия Говор, которая сейчас учится и живет в США и выступает за студенческий клуб "Талса", рассказала об отношении к россиянам.

Живущая в США футболистка из Москвы рассказала об отношении к русским
Фото: Женская Футбольная ЛигаЖенская Футбольная Лига

"Я не ощутила на себе никакой русофобии. Все поддерживали, спрашивали, как дела у моей семьи, предлагали помощь и переживали. В университете предлагали пропустить какие-то классы, если мне нужно отдохнуть морально, предлагали психолога. Сейчас только близкие друзья могут что-то спросить. Ко мне хорошо относятся. Нет такого, чтобы гнобили из-за того, что я русская", - приводит слова Говор Vprognoze.

Говор родилась в Москве и выступала за столичное "Чертаново". Также она прошла юношеские и молодежные сборные России, за который в общей сложности сыграла более 40 матчей. 2 мая стало известно о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об исключении сборной России из Лиги наций, а российских клубов — из еврокубков в сезоне-2022/2023. Таким образом, россияне пропустят чемпионат мира 2022 года. До этого российские клубы не смогли закончить евросезон. "Спартак" должен был сыграть с "Лейпцигом" в 1/8 Лиги Европы.

Ранее Роман Терюшков заявил, что бан российского футбола продлится не менее десяти лет.

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