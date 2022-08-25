«Спартак» возмущен поведением «Факела»

Глава пресс-службы московского клуба «Спартак» Дмитрий Зеленов назвал неправомерным требование воронежского «Факела» отказаться от символики красно-белых на матче, который состоится 27 сентября в Воронеже. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

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Напомним, что гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе объяснил запрет требованиями регламента, согласно которому атрибуты поддержки гостевой команды разрешены лишь на гостевом секторе.

«У "Спартака" много болельщиков в разных городах России, и отказ от организации выездного сектора активной поддержки не означает, что человек не может купить билет на любой другой сектор и прийти на стадион в красно-белом шарфе», — заявил Зеленов.

Пресс-секретарь красно-белых подчеркнул, что по регламенту Российской премьер-лиги атрибутика, в том числе и шарфы, не относятся к средствам поддержки и не запрещены на матчах. Он отметил, что требование «Факела» — дискриминационное и незаконное.