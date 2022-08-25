Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+26° в 
USD 60.00EUR 59.51
Войти в почту
54 минуты назад

«Спартак» возмущен поведением «Факела»

Елена Прошина

Глава пресс-службы московского клуба «Спартак» Дмитрий Зеленов назвал неправомерным требование воронежского «Факела» отказаться от символики красно-белых на матче, который состоится 27 сентября в Воронеже. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Спартак» возмущен поведением «Факела»
Фото: ТАССТАСС

Напомним, что гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе объяснил запрет требованиями регламента, согласно которому атрибуты поддержки гостевой команды разрешены лишь на гостевом секторе.

«У "Спартака" много болельщиков в разных городах России, и отказ от организации выездного сектора активной поддержки не означает, что человек не может купить билет на любой другой сектор и прийти на стадион в красно-белом шарфе», — заявил Зеленов.

Пресс-секретарь красно-белых подчеркнул, что по регламенту Российской премьер-лиги атрибутика, в том числе и шарфы, не относятся к средствам поддержки и не запрещены на матчах. Он отметил, что требование «Факела» — дискриминационное и незаконное.

Напомним, что матч «Факел» — «Спартак» состоится 27 августа на воронежском стадионе. Последний раз команды играли в 2001 году — тогда московский клуб выиграл с разгромным счетом 0:5.

Футбол,Роман Асхабадзе,Дмитрий Зеленов,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители