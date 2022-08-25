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1 час назад

Капелло назвал наследника Акинфеева

Lenta.ruиещё 1

Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло оценил игру голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова. Об этом сообщает Sport24.

Капелло назвал наследника Акинфеева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Уровень мастерства позволит ему заиграть в европейских топ-клубах прямо сейчас», — заявил специалист. Капелло также назвал Сафонова наследником вратаря ЦСКА ИгорИгоря Акинфеева.

В январе Сафонов заявил, что превосходит Акинфеева, и отметил, что карьера голкипера ЦСКА — не предел мечтаний.

«На что мне обижаться? У каждого свое мнение», — ответил вратарь армейского клуба.

Сафонов — воспитанник «Краснодара», в нынешнем сезоне он провел шесть матчей в Российской премьер-лиге, в которых пропустил семь мячей. В активе голкипера также семь поединков за сборную России.

Футбол,Матвей Сафонов,Фабио Капелло,Игорь Акинфеев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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