Капелло назвал наследника Акинфеева

В январе Сафонов заявил , что превосходит Акинфеева, и отметил, что карьера голкипера ЦСКА — не предел мечтаний.

«На что мне обижаться? У каждого свое мнение», — ответил вратарь армейского клуба.

Сафонов — воспитанник «Краснодара», в нынешнем сезоне он провел шесть матчей в Российской премьер-лиге, в которых пропустил семь мячей. В активе голкипера также семь поединков за сборную России.