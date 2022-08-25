Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+26° в 
USD 60.00EUR 59.51
Войти в почту
1 час назад

«Динамо» заинтересовано в полузащитнике «Кристал Пэлас»

Чемпионат.com

Московское «Динамо» рассматривает вариант с приобретением полузащитника «Кристал Пэлас» Луки Миливоевича. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Динамо» заинтересовано в полузащитнике «Кристал Пэлас»
Фото: ФК ДинамоФК Динамо

«Лука Миливоевич – одна из альтернатив Карцеву, переход которого может не состояться», – добавил собеседник «Чемпионата».

В этом сезоне 31-летний опорник провёл за команду Патрика Виейра четыре матча во всех турнирах и забил один гол. Ориентировочная стоимость игрока оценивается в € 4 млн, контракт Миливоевича с лондонцами истекает летом 2023 года. Ранее расположение «Динамо» покинул полузащитник Никола Моро, в ближайшее время он должен стать игроком «Болоньи».

Москвичи располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Главный тренер бело-голубых — Славиша Йоканович.

Футбол,Славиша Йоканович,Никола Моро,Лука Миливоевич,Патрик Виейра,Динамо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители