КДК РФС отменил красную карточку в матче "Локомотив" - "Химки"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отменил красную карточку защитника «Локомотива» Марка Мампасси, полученную в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками».

Также на 45-й минуте прозвучало оскорбительное скандирование со стороны болельщиков «Локомотива». За это московский клуб оштрафован 30 тысяч рублей.