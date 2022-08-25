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1 час назад

КДК РФС отменил красную карточку Мампасси, полученную в матче с «Химками»

Чемпионат.comиещё 5

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отменил красную карточку защитника «Локомотива» Марка Мампасси, полученную в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками».

КДК РФС отменил красную карточку в матче "Локомотив" - "Химки"
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«КДК исправил ошибку судьи матча и отменил красную карточку футболисту «Локомотива» Мампаси», — передаёт слова Григорянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Также на 45-й минуте прозвучало оскорбительное скандирование со стороны болельщиков «Локомотива». За это московский клуб оштрафован 30 тысяч рублей.

Напомним, в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги в концовке первого тайма защитник «Локомотива» Марк Мампасси был удалён с поля. Главный арбитр встречи Иван Сиденков прибегнул к помощи VAR и принял решение показать игроку красную карточку.

Футбол,Андрей Ирха,Иван Сиденков,РФС,
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