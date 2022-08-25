В Лиге Чемпионов УЕФА сыграет только один россиянин

Голкипер немецкого «Байера» Андрей Лунев является единственным российским футболистом, который может принять участие в групповом раунде Лиги чемпионов.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Клуб из Леверкузена входит в число 32 команд, которые стартуют в сезоне-2022/23 в основной сетке самого престижного футбольного еврокубка. При этом Лунев не является основным вратарем «Байера» и может не появиться на поле в предстоящих матчах.

Ранее определились все участники группового этапа Лиги чемпионов. В их число вошли 26 клубов, получившие прямые путевки, а также шесть команд, пробившихся в эту стадию по итогам раунда плей-офф квалификации.

Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов пройдет 25 августа и начнется в 19.00 по московскому времени.

Клубы разделены на четыре корзины согласно своему рейтингу. Они будут распределены по итогам жеребьевки на восемь групп.

На групповом этапе каждая из команд проведет по шесть матчей — три дома и три на выезде. Стадия продлится с 6 сентября по 2 ноября.