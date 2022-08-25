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1 час назад

Болгарский футболист заступился за российских спортсменов

Илья Родин

Болгарский футболист Благой Георгиев раскритиковал антироссийскую политику спортивных организаций. Его возмущение вызвало отстранение команд от участия в крупных состязаниях. Об этом пишет портал Metaratings.ru.

«Это настоящий бред»: болгарский футболист заступился за россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Георгиев в 2014-2016 годах выступал за казанский футбольный клуб «Рубин». В составе ФК он сыграл 49 матчей.

Россию отстранили от мирового футбола

Футболист подчеркнул, что негативно относится к запрету со стороны МОК на участие российских спортсменов в международных турнирах.

«Это настоящий бред. В чём виноваты футболисты и остальные спортсмены? Я хочу задать этот вопрос всем, кто принимает важные решения», - признался Георгиев.

По его оценке, в европейских странах постепенно меняется к худшему отношение к России. Он пояснил, что стремится убедить своих знакомых в том, что «русские люди ни в чём не виноваты».

Георгиев уточнил, что люди положительно воспринимают его слова. Они знают о том, что футболист жил в России, понимает специфику страны.

Ранее ОКР призвал не использовать атлетов в разнообразных геополитических целях. В организации подчеркнули, что спорт должен быть вне политики.

Футбол,ФК "Рубин",
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