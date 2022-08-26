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3 часа назад

Бензема поделился радостью от признания лучшим игроком Европы

Газета.Ruиещё 4

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема поделился эмоциями от признания Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) лучшим игроком Европы в сезоне-2021/22. "Я хотел бы сказать спасибо своим одноклубникам, тренеру и президенту "Реала", а также нашим болельщикам, потому что именно их поддержка помогала нам добиваться побед.

Бензема поделился радостью от признания лучшим игроком Европы
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

"Карло Анчелотти — лучший тренер в мире, он — большой профессионал. Его поддержка придает мне уверенности в своих силах, и я рад, что он является моим наставником. Сейчас я по-настоящему счастлив. Я впервые завоевал этот приз, но для меня важнее выигрывать трофеи вместе с командой", — передает слова Бензема официальный сайт "Реала".

Нападающий в сезоне-2021/22 стал победителем Лиги чемпионов в составе "сливочных" и лучшим бомбардиром турнира с 15 забитыми мячами. Всего в прошлом сезоне Бензема провел 46 матчей во всех турнирах, записал на свой счет 44 мяча и 15 результативных передач. 34-летний француз также является одним из главных претендентов на "Золотой мяч" по итогам минувшего сезона.

Ранее стало известно, что Жорже Мендеш, агент нападающего клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду ведет переговоры о возможном переходе футболиста в итальянские команды "Наполи" и "Милан", сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

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