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1 час назад

Экс-футболист "Пари Сен-Жермен" Сиссако перейдет в "Сочи"

Газета.Ruиещё 1

Футбольный клуб «Сочи» близок к подписанию контракта с защитником бельгийского «Стандарта» Муссой Сиссако. Об этом сообщает Eurostavka.

Экс-футболист "Пари Сен-Жермен" Сиссако перейдет в "Сочи"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

О трансфере малийца «Сочи» объявит в ближайшее время. По данным источника, знакомого с ситуацией, клубу осталось уладить лишь формальную сторону сделки. С 2020-го Сиссако выступал в чемпионате Бельгии, где провел 25 матчей и отметился одним голом.

Сиссако является воспитанником французского «Пари Сен-Жермен». Защитник выступал за команду U-17 и добрался до основного состава. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 млн евро.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Сочи» Викторьен Ангбан получил серьезную травму ноги в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».

В прошедшем матче сочинцы по ходу встречи вели со счетом 2:0, но позволили «Ростову» отыграться. Итоговый результат — 2:2.

В следующем туре «Ростов» на своем поле сыграет с московским ЦСКА, а «Сочи» примет подмосковные «Химки».

Футбол,Викторьен Ангбан,
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