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1 час назад

Главный тренер "Зенита" Семак не поставил работу на первое место в жизни

Газета.Ru

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, что на первом месте у него никогда не будет стоять работа.

Семак отказался ставить работу на первое место в жизни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я работу не поставлю на первое место. Она для мужчины, конечно, важна. Позволяет чувствовать себя востребованным. Но у меня другие жизненные принципы. Бог должен быть на первом месте. Тогда и остальное будет на своих местах. И работа, и семья», — приводит слова специалиста Sport24.

В шестом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) команда Сергея Семака одержала на домашнем поле победу над московским «Торпедо» со счетом 2:0.

После шести туров «Зенит» располагается на первом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 14 очков. «Спартак» занимает вторую позицию, набрав 13 баллов. Третьим идет ЦСКА (13).

В седьмом туре клубу из Санкт-Петербурга предстоит выездная игра с «Уралом». Встреча пройдет в Екатеринбурге 28 августа и начнется в 13.00 по московскому времени.

Ранее Сергей Семак рассказал о том, что минувшей зимой беседовал с форвардом Артемом Дзюбой о его роли в петербургской команде.

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