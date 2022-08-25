Семак отказался ставить работу на первое место в жизни

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, что на первом месте у него никогда не будет стоять работа.
«Я работу не поставлю на первое место. Она для мужчины, конечно, важна. Позволяет чувствовать себя востребованным. Но у меня другие жизненные принципы. Бог должен быть на первом месте. Тогда и остальное будет на своих местах. И работа, и семья», — приводит слова специалиста Sport24.
В шестом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) команда Сергея Семака одержала на домашнем поле победу над московским «Торпедо» со счетом 2:0.
После шести туров «Зенит» располагается на первом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 14 очков. «Спартак» занимает вторую позицию, набрав 13 баллов. Третьим идет ЦСКА (13).
В седьмом туре клубу из Санкт-Петербурга предстоит выездная игра с «Уралом». Встреча пройдет в Екатеринбурге 28 августа и начнется в 13.00 по московскому времени.
Ранее Сергей Семак рассказал о том, что минувшей зимой беседовал с форвардом Артемом Дзюбой о его роли в петербургской команде.