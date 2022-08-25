Семак отказался ставить работу на первое место в жизни

«Я работу не поставлю на первое место. Она для мужчины, конечно, важна. Позволяет чувствовать себя востребованным. Но у меня другие жизненные принципы. Бог должен быть на первом месте. Тогда и остальное будет на своих местах. И работа, и семья», — приводит слова специалиста Sport24.