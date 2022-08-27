Фанаты "Ференцвароша" раскритиковали Черчесова

Болельщики венгерского «Ференцвароша» резко высказались об игре команды и о ее главном тренере — российском специалисте Станиславе Черчесове — после проигранного матча в Лиге Европы.

25 августа «Ференцварош» уступил ирландскому «Шэмрок Роверс» со счетом 0:1 в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы. Первая встреча, которая состоялась 18 августа, закончилась разгромной победой венгров со счетом 4:0.

Свои комментарии фанаты оставили под заметкой о матче на сайте Ulloi129.

«Конечно, главная цель – выйти в групповой раунд Лиги Европы, была решена уже по итогам первого матча. Поединок в Ирландии ничего не решал, но от него у меня все равно остался горький привкус во рту», — отметил Von1899.

«Черчесову надо бы уяснить, что биться «Ференцварош» должен всегда, и никогда не сдаваться. Если же он придерживается другой точки зрения – пусть выметается!» — заявил Tibi99.

«Такие игры у нас уже случались. И можно было бы представить, что после таких выступлений Черчесов должен устраивать команде хороший разнос в раздевалке. Однако подобные матчи имеют у нас место вновь и вновь», — высказался Bodz.

«Ференцварош» на групповой стадии Лиги Европы сыграет с французским «Монако», сербской «Црвеной Звездой» и турецким «Трабзонспором».