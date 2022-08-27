Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+27° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
1 час назад

Фанаты "Ференцвароша" резко высказались о Черчесове после проигранного матча в ЛЕ

Газета.Ruиещё 4

Болельщики венгерского «Ференцвароша» резко высказались об игре команды и о ее главном тренере — российском специалисте Станиславе Черчесове — после проигранного матча в Лиге Европы.

Фанаты "Ференцвароша" раскритиковали Черчесова
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

25 августа «Ференцварош» уступил ирландскому «Шэмрок Роверс» со счетом 0:1 в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы. Первая встреча, которая состоялась 18 августа, закончилась разгромной победой венгров со счетом 4:0.

Свои комментарии фанаты оставили под заметкой о матче на сайте Ulloi129.

«Конечно, главная цель – выйти в групповой раунд Лиги Европы, была решена уже по итогам первого матча. Поединок в Ирландии ничего не решал, но от него у меня все равно остался горький привкус во рту», — отметил Von1899.

«Черчесову надо бы уяснить, что биться «Ференцварош» должен всегда, и никогда не сдаваться. Если же он придерживается другой точки зрения – пусть выметается!» — заявил Tibi99.

«Такие игры у нас уже случались. И можно было бы представить, что после таких выступлений Черчесов должен устраивать команде хороший разнос в раздевалке. Однако подобные матчи имеют у нас место вновь и вновь», — высказался Bodz.

«Ференцварош» на групповой стадии Лиги Европы сыграет с французским «Монако», сербской «Црвеной Звездой» и турецким «Трабзонспором».

Ранее сообщалось, что главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов объяснил вылет своей команды из квалификации Лиги чемпионов. Напомним, подопечные российского специалиста уступили азербайджанскому «Карабаху» в третьем квалификационном раунде ЛЧ по сумме двух матчей со счетом 2:4.

Футбол,Станислав Черчесов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители