Игрок сборной России может оказаться в «Челси»

Зачем Арсен нужен Тухелю и почему «Динамо» тоже выиграет от сделки.

Фото: ЧЕМПИОНАТ ЧЕМПИОНАТ

Полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян в ближайшее время может стать игроком «Челси». Об этом сообщил «СЭ», факт переговоров также подтвердил журналист Джанлука Ди Марцио. А агент игрока Павел Андреев вообще заявил «Чемпионату», что трансфер очень близок. Разбираемся, зачем Захарян нужен лондонцам, на каких позициях Арсен может сыграть за новую команду и почему «Динамо» от этой сделки только выиграет.

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Захарян на пике стоимости. Дальше его ценник вряд ли будет расти

Открываем динамовский ростер с ориентировочной трансферной стоимостью и видим, что Захарян – самый дорогой футболист клуба. Прямо сейчас полузащитник оценивается в € 15 млн. Следующий по дороговизне – Даниил Фомин, капитан «Динамо» — почти вдвое дешевле – только € 9 млн. При этом Захаряну, в отличие от Фомина, не 25 лет, а лишь 19. И позиция куда ярче – универсальный крайний хавбек с возможностью сыграть под нападающими. В европейских клубах подобное амплуа безумно ценится – в первую очередь за универсализм.

И вот представьте, что в топ-клубе РПЛ есть молодой российский футболист, который в каждом втором матче отмечается результативным действием. И этому игроку несколько месяцев назад исполнилось 19 лет. А ещё он оставил приятное впечатление после нескольких матчей за национальную сборную, засветился на Евро-2020 и имеет хорошую прессу. Согласитесь, в таком спортсмене привлекает всё: нынешние показатели, перспектива роста и всё ещё не умопомрачительная для европейского рынка цена.

Российские клубы теряют легионеров, а в отсутствие еврокубков лига приобретает статус изолированной. Спортивный интерес падает. Почему в подобной среде российские футболисты должны дорожать, абсолютно неясно. Дальше трансферная стоимость Захаряна вряд ли увеличится: ведь «Динамо» не квалифицируется в Лигу чемпионов, а сборная России не выйдет из группы на ЧМ-2022 в Катаре. Поэтому, с точки зрения экономики, прямо сейчас Захарян, скорее всего, на пике своей трансферной стоимости.

Захарян – главный актив «Динамо». Если продавать Арсена, то сейчас

Захаряна для мира раскрыл Сандро Шварц: при немце 17-летний Арсен не просто с двух ног вышиб дверь в чемпионат России, но и стал его главной молодой звездой – по итогам 2021-го парень получил премию «Первая пятёрка». Шварц органично вписал Захаряна в интенсивный и яркий футбол «Динамо», результаты говорят сами за себя: 12+14 в 47 матчах – это вау.

С приходом Славиши Йокановича «Динамо» из ртутной и прессингующей команды превратилось в расчётливую и осторожную. При сербе москвичи реже атакуют, не так мощно давят и зарабатывают меньше очков (при Шварце после 6-го тура – 13, при Йокановиче – 12). Естественно, при смене стиля в сторону прагматизма страдает и результативность креативных игроков. У Захаряна в этом сезоне 1+2 в пяти встречах.

Есть ощущение, что в этом сезоне индивидуальная результативность Арсена упадёт – а значит, упадёт и европейский интерес. В трансферных делах, когда речь идёт о российских футболистах, медлить нельзя. Вспомните кейс Фёдора Чалова, который так и не уехал в «Кристал Пэлас» и затем на два года превратился в блеклую тень. Если и продавать Арсена – то прямо сейчас: игрок получит развитие и не загрустит в России, а «Динамо» – заработает нереальные по нынешним меркам деньги.

«Челси» – топ-вариант для Захаряна. Тухель чистит атаку, для Арсена это плюс

Заявка лондонцев распухла до нереальных размеров, в атаке явный перебор полузащитников: Пулишич, Стерлинг, Хадсон-Одои, Зиеш, Хаверц, Маунт, Кенеди – тренеру столько не нужно. При этом результаты «Челси» в этом сезоне не очень – на выходных лондонцев растоптал «Лидс» (0:3). Это вскрыло очевидные проблемы: для перехода с 3-4-3 на 3-5-2 у Тухеля недостаточно универсальных атакующих футболистов. Получается, те, что есть – не подходят. Следовательно, нужны новые.

Параллельно идут разговоры об отъезде нестабильного Пулишича (интересовались «МЮ» и «Ювентус»), Хадсон-Одои вот-вот будет арендован «Байером», а Зиеш совсем не тянет на роль основного («Милан» очень хочет игрока). Ещё клубу необходимо разгрузить платëжку и поправить трансферный баланс, который составляет минус € 157 млн. Захарян в этом смысле отличный выход из ситуации:

А вот несколько вариантов, как можно использовать Захаряна в «Челси».

Так:

ЧЕМПИОНАТ

Или так:

ЧЕМПИОНАТ