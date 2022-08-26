Итоги жеребьёвки группового этапа Лиги Европы сезона-2022/2023

Сегодня, 26 августа, состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы сезона-2022/2023.
Итоговый состав групп выглядит следующим образом:
Группа А: «Арсенал», ПСВ, «Будё-Глимт», «Цюрих».
Группа B: «Динамо» Киев, «Ренн», «Фенербахче», АЕК.
Группа C: «Рома», «Лудогорец», «Бетис», ХИК.
Группа D: «Брага», «Мальмё», «Унион», «Юнион».
Группа E: «Манчестер Юнайтед», «Реал Сосьедад», «Шериф», «Омония».
Группа F: «Лацио», «Фейеноорд», «Мидтьюллан», «Штурм».
Группа G: «Олимпиакос», «Карабах», «Фрайбург», «Нант».
Группа H: «Црвена Звезда», «Монако», «Ференцварош», «Трабзонспор».
Стоит отметить, что в группе Н между собой встретятся сразу три команды, в которых есть представители России — «Монако» Александра Головина, «Ференцварош» Станислава Черчесова и «Црвена Звезда» Егора Пруцева.