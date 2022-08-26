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1 час назад

Итоги жеребьёвки группового этапа Лиги Европы сезона-2022/2023

Чемпионат.comиещё 1

Сегодня, 26 августа, состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы сезона-2022/2023.

Итоги жеребьёвки группового этапа Лиги Европы сезона-2022/2023
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Итоговый состав групп выглядит следующим образом:

Группа А: «Арсенал», ПСВ, «Будё-Глимт», «Цюрих».

Группа B: «Динамо» Киев, «Ренн», «Фенербахче», АЕК.

Группа C: «Рома», «Лудогорец», «Бетис», ХИК.

Группа D: «Брага», «Мальмё», «Унион», «Юнион».

Группа E: «Манчестер Юнайтед», «Реал Сосьедад», «Шериф», «Омония».

Группа F: «Лацио», «Фейеноорд», «Мидтьюллан», «Штурм».

Группа G: «Олимпиакос», «Карабах», «Фрайбург», «Нант».

Группа H: «Црвена Звезда», «Монако», «Ференцварош», «Трабзонспор».

Стоит отметить, что в группе Н между собой встретятся сразу три команды, в которых есть представители России — «Монако» Александра Головина, «Ференцварош» Станислава Черчесова и «Црвена Звезда» Егора Пруцева.

Футбол,Станислав Черчесов,Манчестер Юнайтед,
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