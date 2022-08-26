Семак рассказал об отношениях с Дзюбой

«Абсолютно хорошие рабочие отношения. У меня к нему нет никаких претензий. Наоборот — чувство благодарности за то, что он сделал для "Зенита"», — заявил Семак. Специалист добавил, что у футболиста были эмоциональные поступки, однако он всегда вел себя адекватно.