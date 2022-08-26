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1 час назад

Семак рассказал об отношениях с Дзюбой

Lenta.ruиещё 3

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал об отношениях с экс-игроком клуба Артемом Дзюбой. Его слова передает Sport24.

Семак рассказал об отношениях с Дзюбой
Фото: Риа новостиРиа новости

«Абсолютно хорошие рабочие отношения. У меня к нему нет никаких претензий. Наоборот — чувство благодарности за то, что он сделал для "Зенита"», — заявил Семак. Специалист добавил, что у футболиста были эмоциональные поступки, однако он всегда вел себя адекватно.

18 августа стало известно, что 34-летний россиянин подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». Соглашение рассчитано на один сезон с опцией продления на год.

Дзюба покинул «Зенит» в мае после истечения срока контракта. Нападающий выступал за сине-бело-голубых с 2015 года. В составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны.

Футбол,Артем Дзюба,Сергей Семак,Зенит,
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