Игрок сборной России может оказаться в «Челси»

«Челси» готов приобрести полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, который в этом сезоне в пяти матчах забил один гол и сделал две результативные передачи. Об этом пишет «Спорт Экспресс».

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По данным издания, английский клуб готов активировать опцию выкупа контракта футболиста, действующего до 30 июня 2024 года. При этом отступные в контракте для европейских клубов составляют 15 млн евро.

Информацию о возможном отъезде Захаряна в Англию подтвердил известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. Над трансфером работает агент Рафаэла Пимента.

При этом, по данным «КП Спорт», 19-летний Захарян, который считается главным молодым талантом российского футбола, удачный вариант для «Челси» даже в условиях антироссийских санкций, так как цена за него «для клубов АПЛ вообще не деньги».

«Возможный трансфер прорабатывался с 2021 года. В августе 2021 года появились первые сообщения, в сентябре стали называть даже сумму контаракта — «Челси» якобы предлагал молодому игроку 3 млн евро в год», - отмечает издание.

В статье также подчеркивается, что у английского клуба есть и вариант обхода санкций, под которыми находится банк ВТБ, владеющий «Динамо». Например, Захарян может сам выкупить свой контракт, а деньги ему перечислит «Челси» в качестве подписного бонуса.