Глава РПЛ оценил поведение сборной Польши, отказавшейся играть с Россией

Но Польша отправила в УЕФА письмо: написали, что не будут играть даже на нейтральном поле. К сожалению, остальные страны за ними быстро потянулись. Что для меня странно, если честно: футболисты же едят один хлеб. Но бог им судья», — сказал Алаев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру, Полине Куимовой и Андрею Панкову.