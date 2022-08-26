Слухи о возможной смене гражданства Захаряном для перехода в «Челси» опровергли

В Федерации футбола Армении (ФФА) отреагировали на слухи о возможной смене гражданства российским полузащитником московского «Динамо» Арсеном Захаряном для перехода в лондонский «Челси».

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Telegram-канал «Раздевалка» ранее сообщил, что смена футбольного гражданства спортсмена может являться одним из обязательных условий при переходе в английский клуб.

"Мы не обращались в ФИФА о поводу смены гражданства Захаряна. Никаких контактов с Арсеном у нас не было.

Насколько в Федерации сейчас заинтересованы в смене его гражданства? Он игрок сборной России. Мы не комментируем возможный переход игрока другой сборной", — приводит слова пресс-секретаря ФФА Айка Карапетяна Sport24.

Отступные в контракте 19-летнего россиянина для европейских клубов — €15 млн. Действующее соглашение игрока со столичным клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне полузащитник провел пять матчей за бело-голубых, в которых отличился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. За сборную России игрок провел четыре матча.

«Динамо» после шести туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрало 12 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата.