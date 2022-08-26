Россиянин в последний момент лишил свой клуб Лиги Европы

«Шериф» – клуб с удивительной удачей в еврокубках. Мы все хорошо помним, как в прошлом сезоне команда пролетела четыре отборочных этапа Лиги чемпионов, вышла в группу и местами на равных билась с «Реалом» и «Интером». В Тирасполе творилась история. Окончательно удивить всю Европу и выйти в плей-офф не удалось, а вскоре почти всю команду разобрали. Ушёл и тренер – Юрий Вернидуб. Но в новом сезоне – практически идентичная история, пусть и не с таким грандиозным успехом. «Шериф» вновь начал с 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов – и понеслось.

Фото: VK.COM/VKFCSHERIFF VK.COM/VKFCSHERIFF

Два идентичных прохода «Зриньски» и «Марибора». Удивительно, но в четырех матчах молдоване забили только два мяча, но ни разу не пропустили. Сценарий получался одинаковым: скучные нули в первом гостевом матче и минимальная победа на своём поле. Важная деталь – из-за запрета УЕФА «Шериф» больше не играет в Тирасполе, а проводит игры в Кишинёве. Дальше соперником стала чешская «Виктория». Здесь сложнее – ведь первый матч проходил не в гостях. Поэтому сделать классические нули не вышло, так что система сломалась. Итог: поражение 2:4 по сумме двух матчей и вылет в решающую стадию отбора в Лигу Европы.

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Там их ждал армянский «Пюник». Команда шла по аналогичному пути: преодолела две стадии отбора ЛЧ, но потом влетела «Црвене Звезде». В очном матче предпочтение никому не отдавалось – абсолютно равные шансы. Но «Шериф» точно знал, по какой стратегии может пройти дальше. Те самые нули в первом гостевом матче, а затем игра на своём поле. Думаете, матч закончился со счётом 1:0? Нет. Молдоване решили потянуть интригу. И довели игру до серии пенальти. Но дальше – удивительный расклад. Вратарь «Шерифа» Дмитрий Челядник, который впервые в этом сезоне сыграл в еврокубках, потащил четыре из шести ударов с точки. Интересно и то, что он был единственным игроком с паспортом Молдавии на поле.

А знаете, кто не забил решающий пенальти? Россиянин Михаил Коваленко. Он шестым подошёл к точке и слабо пробил почти по центру. «Шериф» прагматично воспользовался подарком. Наш старый знакомый Давид Юрченко исправить ошибку партнёра не смог – теперь он вместе с «Пюником» слетел до Лиги конференций.

Хотя цели сами футболисты ставили иные. Вот что говорил Коваленко в интервью «Чемпионату», когда его команда ещё участвовала в ЛЧ: «У нас настрой – проходить дальше. Мы уже прошли два раунда, лично я хочу, чтобы мы прошли в групповой этап. Футбол как раз интересен и непредсказуем тем, что любая команда может обыграть любую. «Пюник» почти всегда ставит задачу выиграть чемпионат. Это самый титулованный клуб Армении. В этом сезоне также стоит задача занять первое место. И как можно лучше выступить в еврокубках. Президент клуба делает всё для того, чтобы у команды было всё хорошо, а также ходит на домашние матчи и летает с командой на выездные игры. Атмосфера в клубе очень классная», – отмечал он.