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57 минут назад

Названы зарплаты судей за футбольный матч

Елена Прошина

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Карманцев раскрыл зарплаты главных арбитров Российской Премьер-Лиги (РПЛ). О заработках судей он рассказал в интервью для YouTube-канала Глеба Чернявского.

Названы зарплаты судей за футбольный матч
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Карманцева, главные арбитры получают оклад в 50 тыс. рублей в месяц. За судейство каждого матча до 12-го тура РПЛ им платят по 115 тысяч рублей, а после — по 200 тыс.рублей. Специалистам, оценивающие ситуацию через систему видеопомощи (VAR), доплачивают по 57 тыс. рублей на текущих турах, позднее оплата повышается до 100 тыс. рублей.

Кроме того, лучший арбитр сезона получает огромную премию, которая превышает 2 млн рублей.

Напомним, что сейчас идет седьмой тур нового сезона РПЛ. Первое место турнирной таблицы занимает «Зенит» с 14 очками, второе место — московский «Спартак» с 13 очками. Замыкает тройку лидеров ЦСКА, который также набрал 13 очков.

Футбол,Глеб Чернявский,РФС,Зенит,Спартак,
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