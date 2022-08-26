Названы зарплаты судей за футбольный матч

По словам Карманцева, главные арбитры получают оклад в 50 тыс. рублей в месяц. За судейство каждого матча до 12-го тура РПЛ им платят по 115 тысяч рублей, а после — по 200 тыс.рублей. Специалистам, оценивающие ситуацию через систему видеопомощи (VAR), доплачивают по 57 тыс. рублей на текущих турах, позднее оплата повышается до 100 тыс. рублей.