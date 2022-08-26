Стала известна зарплата Арсена Захаряна в «Челси»

Зарплата Арсена Захаряна по контракту с «Челси» составит 960 тысяч фунтов стерлингов в год до вычета налогов. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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Напомним, ранее «Чемпионату» стало известно, что «Динамо» при переговорах с «Челси» спрашивало о возможности оставить хавбека Арсена Захаряна в московском клубе на правах аренды до конца сезона. При этом лондонский клуб относится к такой идее скептически, аргументируя это тем, что полузащитник нужен «Челси» уже сейчас.