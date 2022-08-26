Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+26° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
47 минут назад

Губерниев оскорбил «весь монгольский народ»

Елена Прошина

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев снова кого-то обидел своими остротами. Но на этот раз речь идёт о «всём монгольском народе». По крайней мере, так считает Анастасия Цеденбал, внучка генсека Монгольской народно-революционной партии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Губерниев оскорбил «весь монгольский народ»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Дмитрий Губерниев дал комментарий по поводу назначения Йозефа Циннбауэра на пост главного тренера московского футбольного клуба «Локомотив».

«Я сначала подумал, что это Цеденбал из Монголии. Но он не совсем футбольный тренер и уже умер… назначают всяких Цеденбалов и даже не из Монголии», – в обычной для себя манере решил сострить Губерниев.

Внучка монгольского политического деятеля шутку не оценила. Анастасия считает, что слова спортивного комментатора «оскорбляют весь монгольский народ» и дискредитируют добрососедские отношения между Россией и Монголией. Анастасия уже обратилась в администрацию президента с требованием разобрать слова Губерниева на Совете по межнациональным отношениям, а статью с колким комментарием удалить.

Частые шутки Дмитрия Губерниева регулярно приводят к скандалам. Например, 22 августа спортивный комментатор высмеял ошибку Ольги Бузовой, которую та допустила в социальной сети.

Футбол,Дмитрий Губерниев,Локомотив,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители