Губерниев оскорбил «весь монгольский народ»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев снова кого-то обидел своими остротами. Но на этот раз речь идёт о «всём монгольском народе». По крайней мере, так считает Анастасия Цеденбал, внучка генсека Монгольской народно-революционной партии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Ранее Дмитрий Губерниев дал комментарий по поводу назначения Йозефа Циннбауэра на пост главного тренера московского футбольного клуба «Локомотив».
«Я сначала подумал, что это Цеденбал из Монголии. Но он не совсем футбольный тренер и уже умер… назначают всяких Цеденбалов и даже не из Монголии», – в обычной для себя манере решил сострить Губерниев.
Внучка монгольского политического деятеля шутку не оценила. Анастасия считает, что слова спортивного комментатора «оскорбляют весь монгольский народ» и дискредитируют добрососедские отношения между Россией и Монголией. Анастасия уже обратилась в администрацию президента с требованием разобрать слова Губерниева на Совете по межнациональным отношениям, а статью с колким комментарием удалить.
Частые шутки Дмитрия Губерниева регулярно приводят к скандалам. Например, 22 августа спортивный комментатор высмеял ошибку Ольги Бузовой, которую та допустила в социальной сети.