Захарян близок к переходу в «Челси»: что в России говорят о трансфере

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Семин высказался о возможном переходе полузащитника столичного «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».
Ранее Павел Андреев, агент Арсена Захаряна, сообщил, что согласование контракта игрока с английским клубом находится в финальной стадии.
«Пока рано говорить о том, как он будет играть в «Челси». Давайте дождемся переезда Арсена в Англию, тогда и будем рассуждать. Могу cказать, что Захарян — cамый талантливый футболиcт Роccии. Это очень интереcный футболиcт», — приводит слова специалиста «РБ Спорт».
Отступные в контракте 19-летнего россиянина для европейских клубов — €15 млн. Действующее соглашение игрока со столичным клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.
В текущем сезоне полузащитник провел пять матчей за бело-голубых, в которых отличился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.
«Динамо» после шести туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрало 12 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата.
Арсен Захарян после перехода в «Челси» может остаться в «Динамо».
Ранее сообщалось, что клуб АПЛ готов купить 19-летнего хавбека за 15 млн евро. Агент Арсена заявил, что согласование контракта с «Челси» находится на финальной стадии. Утверждалось, что Захарян в «Челси» будет зарабатывать около 1,25 млн фунтов в год.
«По трансферу Захаряна есть одна важная деталь. Динамовцы будут рады, если «Челси» и Арсен согласятся на аренду игрока москвичами до зимы или до конца сезона.
Однако «Динамо» не будет ставить эту опцию, как обязательную в переговорах по трансферу. Пару часов назад агент Захаряна Павел Андреев мне сказал, что «на данный момент, аренда не обсуждается».
Вполне допускаю, что Арсен сразу в Англию может и не поехать», – написал журналист РБК Грант Гетадарян.
По информации «Чемпионата», «Динамо» при переговорах с «Челси» спрашивало о возможности оставить Захаряна в московском клубе на правах аренды до конца сезона. Лондонский клуб относится к такой идее скептически, аргументируя это тем, что полузащитник нужен «Челси» уже сейчас.
По данным источника, бывший владелец «Челси» Роман Абрамович не связан с возможным переходом Захаряна в английскую команду.
Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал информацию о том, что полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян может продолжить карьеру в «Челси». Его слова передает РБК.
«Не знаю, стоит ли он этих денег, я же не Transfermarkt. Будет ли играть Захарян в «Челси», зависит от тренера, он его покупает, а под какую позицию и какие функции, тут только Тухелю известно», — сказал Карпин.
Бывший российский нападающий Павел Погребняк высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».
«Удивительный трансфер может состояться. Даже если Захарян не будет игроком основного состава, не будет попадать в заявку, то ему, конечно, лучше уехать в Англию, потому что больше такого шанса может и не быть. Какой совет я бы дал ему? Он ещё не готов к игре в АПЛ, поэтому ему надо улучшать все свои качества. Может быть, Тухель сможет раскрыть в Арсене то, что не смогли раскрыть в России — как раз этого я и хочу ему пожелать», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал возможный переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».
– Захарян не будет играть в основе «Челси»? Будет или не будет - это только от него зависит.
Помните, как Харламов в «Легенде 17»: сможешь-не сможешь, это только ты докажешь потом. Конкуренция в «Челси»? Естественно, она будет большая, если он перейдет, но это значимый трансфер для России.
Если объективно сравнивать Захаряна прошлого года и этого, то сравнение не в пользу этого года. Да, ему надо прибавлять, возвращаться на тот уровень, который был в прошлом году, тогда он будет конкурентоспособен в этом чемпионате, – приводит слова Радимова корреспондент «Спорта День За Днем» Алексей МИХАЙЛОВ.
Футбольный функционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал возможный переход полузащитника Арсена Захаряна из московского «Динамо» в лондонский «Челси».
- Даже если этот переход и случится, зачем из него раздувают великую новость, как будто бы Захарян сегодня суперигрок? Во-первых, мне с трудом верится, что «Челси» совершит такой трансфер. В прошлом году Захарян ещё выглядел неплохо, но никто из европейских клубов его не приглашал. А сейчас он серая тень того футболиста. У «Челси» сегодня есть три-четыре человека на эту позицию. Я думаю, в лондонском клубе были удивлены, узнав, что, оказывается, они собираются приобрести Захаряна. Он им не нужен.
Вряд ли «Челси» купит Захаряна, чтобы сразу отдать его куда-то в аренду. На Западе не любят так делать, это бьёт по имиджу клуба. А система нашего футбола выстроена так, что игроков захваливают, о чём мы с вами в прошлый раз говорили. Сычевой забил за «Оренбург» три гола, и стали кричать, что он суперфутболист. И теперь этот суперфутболист сидит на лавке.
С Захаряном то же самое сделали – пацана перехвалили в прошлом году. В наше время футболисты звёздной болезнью не болели, а сегодняшнее молодое поколение – это совсем другое дело. Посмотрите: недавно у Захаряна было удаление, он постоянно спорит с судьями, всё время недоволен чем-то. А почему? Потому что растерял форму, которая была у него не отличная, но неплохая.
Бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков высказался о возможном переходе полузащитника «бело-голубых» Арсена Захаряна в «Челси».
По мнению Кирьякова, 19-летнему футболисту стоит принять предложение лондонского клуба и попробовать свои силы в Европе.
«Может быть, сразу на него не рассчитывают, но в любом случае в ближайшем будущем он должен вырасти в очень сильного футболиста. Такими моментами нужно пользоваться, и ему нужно однозначно уезжать», — цитирует Кирьякова РИА Новости.
Также экс-футболист призвал Захаряна продолжать упорно работать, а не почивать на лаврах, витая в облаках.
Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».
«Это статусно, большой шаг в карьере. Другое дело, что когда я молодых игроков или опытных в «Ференцварош» приглашаю, мы обсуждаем его путь в команде. Мы не знаем, какую роль Арсен будет играть в «Челси» на первых порах. Если всё спланировано и понятно, то надо делать этот шаг. В противном случае — вывеска АПЛ и «Челси» подходит под определение «Не всё то золото, что блестит». Потянет ли этот уровень по таланту? Он способен. Когда ему было 17 лет, я приглашал его в сборную. Если бы не коронавирус, он бы был в окончательном списке на чемпионат Европы. И не просто был, а, скорее всего, играл бы. Карьеру игрока надо планировать, а не прыгать через ступеньки. Но это большой шаг вперёд!» — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Бывший главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал возможный переход хавбека бело-голубых Арсена Захаряна в лондонский «Челси».
«Потенциал у Арсена есть и всегда был. Это сразу было видно еще в Академии по пониманию игры и по футбольным качествам. Поэтому ничего удивительного в интересе «Челси» нет.
Конечно, Арсену стоит принять такой вызов. Надо прямо сейчас выходить из дома и пешком идти на «Стэмфорд Бридж».
Конкуренция есть всегда и везде. Бояться ничего не надо, надо играть в футбол. А Захарян это умеет», — приводит слова специалиста Sport24.
Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин в разговоре с «Матч ТВ» выразил мнение, что если динамовец Арсен Захарян преодолеет трудности, с которыми на первых порах столкнется в АПЛ, то сможет стать игроком основного состава «Челси».
Ранее агент Захаряна Павел Андреев заявил, что 19 летний игрок близок к переходу в «Челси». По информации журналиста Николо Скиры, переговоры между клубами о трансфере уже перешли в финальную стадию. Лондонцы намерены подписать с россиянином контракт до 2028 года.
— Когда официально объявят, тогда и будем комментировать переход. Сможет ли Захарян заиграть в английском чемпионате? Есть ли у него для этого необходимые качества? Если его берут, то сможет. Там на самом деле адаптироваться легко. Только в тренажерный зал будет с утра до вечера ходить. За счет своего желания и мотивации он сумеет адаптироваться.
Сможет ли стать игроком основы? Это опять же во многом будет зависеть от него самого. Потому что очень много проблем, с которыми сталкиваешься (при переходе в европейский чемпионат), начина языковым барьером и заканчивая доверием тренера. Если он всё это переборет, у него будет возможность играть и выходить в основном составе. Если же его что то разочарует, то боюсь, он не сможет влиться в чемпионат, — сказал Булыкин «Матч ТВ».
Захарян выступает за основную команду «Динамо» с 2020 года, всего в 52 матчах он забил 13 голов и сделал 16 результативных передач. По итогам прошлого сезона полузащитник был признан лучшим молодым игроком по версии РФС, в 2021 году получил премию «Первая пятерка» лучшему молодому игроку РПЛ. На счету Захаряна четыре матча за сборную России.