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1 час назад

Черчесов высказался о попадании «Ференцвароша» в одну группу ЛЕ с «Монако» Головина

Чемпионат.com

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о попадании его команды в одну группу Лиги Европы с «Монако», в котором выступает российский полузащитник Александр Головин.

Черчесов высказался о попадании «Ференцвароша» в одну группу ЛЕ с «Монако»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Хорошая и сильная группа. «Црвена», «Трабзонспор», «Монако» играли в квалификации Лиги чемпионов. Простых игр не будет, очень интересный квартет. Сейчас готовимся к игре чемпионата, а дальше будем собирать информацию. С Головиным пока сообщениями не обменялся. Но футбольный мир тесен. В любом случае с кем-то, да пересеклись бы. Сейчас отдыхаем после игры. Да, проиграли, хотя должны были выиграть, но пропустили на последней минуте со стандарта. Зато дали отдохнуть основе, провели ротацию», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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