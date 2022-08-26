Президент РПЛ заявил о падении посещаемости матчей

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев заявил, что посещаемость спортивных мероприятий значительно снизилась после ввода системы Fan ID. Об этом сообщает «Чемпионат».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Fan ID или «паспорт болельщика» ввели в пяти городах России в качестве обязательного пропуска на спортивные стадионы. Александр Алаев отмечает, что хоть технология и продолжает «настраиваться», посещаемость затронутых ей стадионов «пугающе» низкая. Так, например, в Ростове-на-Дону, по словам Алаева, раньше собиралось по 35 тысяч человек на игру, но с вводом «паспорта болельщика» это число упало до 5 тысяч.

Алаев также отметил, что на рост посещаемости не повлиял летний сезон и «закрывающиеся кинотеатры». Он призвал РПЛ разобраться в причинах такого резкого снижения посещаемости и «вернуть болельщиков». «Если спросить всех: “Это то, чего мы хотели?” – то ответ явно ”нет”», – подытожил он.