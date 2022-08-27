Хавбек "Динамо" Захарян еще не получил британскую визу для перехода в "Челси"

У полузащитника московского Динамо" Арсена Захаряна пока нет британской визы. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс". В пятницу, 26 августа, он улетел в Нижний Новгород, где бело-голубые сыграют с местной командой в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
При этом 19-летнему игроку, как минимум, надо пройти медосмотр. И, скорее всего, в Европе. До закрытия окна в Англии осталось пять дней. С учетом выходных фактически необходимо решить ряд вопросов — это медосмотр, виза, оплата 15 миллионов евро. Напомним, ранее стало известно, что лондонский "Челси" готов
активировать опцию выкупа полузащитника сборной России.
Отступные в контракте футболиста для европейских клубов — €15 млн. Действующее соглашение игрока со столичным клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне полузащитник провел пять матчей за бело-голубых, в которых отличился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Ранее сообщалось, что "Динамо" хочет продать Захаряна в "Челси" и забрать его обратно на правах аренды.