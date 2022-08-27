Хавбек "Динамо" Захарян еще не получил британскую визу для перехода в "Челси"

У полузащитника московского Динамо" Арсена Захаряна пока нет британской визы. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс". В пятницу, 26 августа, он улетел в Нижний Новгород, где бело-голубые сыграют с местной командой в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Фото: Павел Бедняков/РИА «Новости» Павел Бедняков/РИА «Новости»

При этом 19-летнему игроку, как минимум, надо пройти медосмотр. И, скорее всего, в Европе. До закрытия окна в Англии осталось пять дней. С учетом выходных фактически необходимо решить ряд вопросов — это медосмотр, виза, оплата 15 миллионов евро. Напомним, ранее стало известно, что лондонский "Челси" готов

активировать опцию выкупа полузащитника сборной России.