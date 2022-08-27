"Наполи" требует от "МЮ" в обмен на Осимхена €100 млн и Роналду

Жорже Мендеш, агент португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, не теряет надежды осуществить переход своего клиента в итальянский «Наполи».

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Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте, в рамках этой сделки в обратном направлении может перебраться нигерийский форвард неаполитанцев Виктор Осимхен.

В «Наполи» четко дали понять, что отпустят Осимхена в английский клуб только в том случае, если «красные дьяволы» заплатят €100 млн и отпустят Роналду в аренду. При этом манкунианцы должны покрыть большую часть зарплаты 37-летнего португальца.

Ранее сообщалось, что журналист Никола Скира назвал лиссабонский «Спортинг» единственным вариантом для Криштиану Роналду в случае ухода из «Манчестер Юнайтед».

СМИ неоднократно сообщали о намерении португальца покинуть «МЮ», однако недавний трансфер Каземиро, с которым Роналду выступал за мадридский «Реал», вроде бы заставил Криштиану передумать и задержаться в Манчестере.