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1 час назад

"Наполи" требует от "Манчестер Юнайтед" в обмен на Осимхена €100 млн и Роналду

Газета.Ru

Жорже Мендеш, агент португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, не теряет надежды осуществить переход своего клиента в итальянский «Наполи».

"Наполи" требует от "МЮ" в обмен на Осимхена €100 млн и Роналду
Фото: ReutersReuters

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте, в рамках этой сделки в обратном направлении может перебраться нигерийский форвард неаполитанцев Виктор Осимхен.

В «Наполи» четко дали понять, что отпустят Осимхена в английский клуб только в том случае, если «красные дьяволы» заплатят €100 млн и отпустят Роналду в аренду. При этом манкунианцы должны покрыть большую часть зарплаты 37-летнего португальца.

Ранее сообщалось, что журналист Никола Скира назвал лиссабонский «Спортинг» единственным вариантом для Криштиану Роналду в случае ухода из «Манчестер Юнайтед».

СМИ неоднократно сообщали о намерении португальца покинуть «МЮ», однако недавний трансфер Каземиро, с которым Роналду выступал за мадридский «Реал», вроде бы заставил Криштиану передумать и задержаться в Манчестере.

Однако португальский форвард был крайне недоволен тем, что не попал в стартовый состав на игру с «Ливерпулем», в которой манкунианцы взяли верх со счетом 2:1.

Футбол,Виктор Осимхен,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,Реал,
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