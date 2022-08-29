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38 минут назад

СМИ: футболиста "Барселоны" Обамеянга избили и ограбили

ТАССиещё 4

Габонский нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Пьер-Эмерик Обамеянг был избит и ограблен в своем доме. Об этом в понедельник сообщила испанская газета El Pais.

Футболиста "Барселоны" Обамеянга избили и ограбили
Фото: ReutersReuters

Как сообщил источник в полиции Барселоны, по меньшей мере четверо мужчин забрались в дом через сад, угрожали Обамеянгу огнестрельным оружием и железными прутьями и избили его. Воры забрали несколько драгоценностей из сейфа т после скрылись на машине.

Ограбление произошло примерно в час ночи по местному времени. Сообщается, что жена футболиста уже заявила в полицию о случившемся.

Обамеянгу 33 года, он выступает за "Барселону" с февраля. Ранее нападающий выступал за французские "Дижон", "Лилль", "Сент-Этьен", итальянский "Милан", "Монако", германскую "Боруссию" из Дортмунда и английский "Арсенал". В составе лондонского клуба Обамеянг стал победителем Кубка (сезон-2019/20) и Суперкубка Англии (2020), с "Боруссией" форвард дважды выиграл Суперкубок (2013, 2014) и Кубок Германии (2016/17), в "Сент-Этьене" он стал обладателем Кубка французской лиги (2012/13).

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