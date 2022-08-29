Футболиста "Барселоны" Обамеянга избили и ограбили

Габонский нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Пьер-Эмерик Обамеянг был избит и ограблен в своем доме. Об этом в понедельник сообщила испанская газета El Pais.

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Как сообщил источник в полиции Барселоны, по меньшей мере четверо мужчин забрались в дом через сад, угрожали Обамеянгу огнестрельным оружием и железными прутьями и избили его. Воры забрали несколько драгоценностей из сейфа т после скрылись на машине.

Ограбление произошло примерно в час ночи по местному времени. Сообщается, что жена футболиста уже заявила в полицию о случившемся.