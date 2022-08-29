Футболиста "Барселоны" Обамеянга избили и ограбили

Габонский нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Пьер-Эмерик Обамеянг был избит и ограблен в своем доме. Об этом в понедельник сообщила испанская газета El Pais.
Как сообщил источник в полиции Барселоны, по меньшей мере четверо мужчин забрались в дом через сад, угрожали Обамеянгу огнестрельным оружием и железными прутьями и избили его. Воры забрали несколько драгоценностей из сейфа т после скрылись на машине.
Ограбление произошло примерно в час ночи по местному времени. Сообщается, что жена футболиста уже заявила в полицию о случившемся.
Обамеянгу 33 года, он выступает за "Барселону" с февраля. Ранее нападающий выступал за французские "Дижон", "Лилль", "Сент-Этьен", итальянский "Милан", "Монако", германскую "Боруссию" из Дортмунда и английский "Арсенал". В составе лондонского клуба Обамеянг стал победителем Кубка (сезон-2019/20) и Суперкубка Англии (2020), с "Боруссией" форвард дважды выиграл Суперкубок (2013, 2014) и Кубок Германии (2016/17), в "Сент-Этьене" он стал обладателем Кубка французской лиги (2012/13).