Корнеев: Захарян пока не готов к ритму английского чемпионата

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян пока не полностью готов к ритму игры в чемпионате Англии, футболисту необходимо провести некоторое время в аренде, считает бывший игрок и тренер сборной России Игорь Корнеев.

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Ранее сообщалось, что «бело голубые» получили предложение от «Челси» по трансферу 19 летнего игрока. Лондонцы планируют подписать с россиянином контракт до 2028 года, сумма трансфера может составить 15 миллионов евро. Трансферное окно в АПЛ будет закрыто 1 сентября.

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— Начнем с того, что в сентябре 2021 года я предлагал «Челси» подписать Захаряна. Арсен — большой талант. Конечно, с ним предстоит провести серьезную работу. Знаю, что реальные переговоры начались зимой, а сейчас, я так понимаю, все это вылилось в возможный переход игрока. Не знаю, насколько сделка близка к завершению.

Со стороны «Челси» покупка Захаряна выглядит инвестицией в будущее. При всем уважении к Арсену, думаю, он пока не совсем готов к ритму английского чемпионата. Полагаю, самое разумное — заключить с ним соглашение и отправить в аренду. Неважно, в «Динамо» или нет. Стороны наверняка сами разберутся, однако, по мне, он пока не готов к английской премьер лиге.

Не знаю, такие контракты вообще заключаются или нет. Такого быть не может. Впервые слышу, что на такой срок подписывают игрока. Но дело не в сроке, а в стратегии и подходе, что делать с футболистом.

Если говорить о дне сегодняшнем, то мне кажется, что Захарян пока не стоит 15 миллионов евро. В последних матчах Арсен сильно сбавил. Не знаю, может, он снизил к себе требования, или еще что то происходит с его окружением, но он стал чрезмерно раздражительным на поле. Захаряну надо вернуться к тому, как он начинал, и делать свое дело — просто играть в футбол! — приводит слова Корнеева «Российская газета».