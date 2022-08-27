Фанаты «Челси» сравнили Захаряна с Де Брейне

«Захарян – вариант намного лучше, чем Энтони Гордон из «Эвертона», которым интересуется «Челси», к тому же он почти на 50 миллионов фунтов дешевле. У него есть потенциал стать одним из лучших полузащитников в европейском футболе. Я буду очень рад, если «Челси» его заполучит», – написал @gabrielsoundz1 в Twitter.