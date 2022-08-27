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1 час назад

Фанаты «Челси» сравнили Захаряна с Де Брейне

Газета.Ru

Фанаты лондонского «Челси» остались довольны возможным приобретением команды — российским полузащитником московского «Динамо» Арсеном Захаряном.

Фанаты «Челси» сравнили Захаряна с Де Брейне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее стало известно, что лондонский «Челси» готов активировать опцию выкупа полузащитника сборной России. Отступные в контракте футболиста для европейских клубов — €15 млн. Действующее соглашение игрока со столичным клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

«Захарян – вариант намного лучше, чем Энтони Гордон из «Эвертона», которым интересуется «Челси», к тому же он почти на 50 миллионов фунтов дешевле. У него есть потенциал стать одним из лучших полузащитников в европейском футболе. Я буду очень рад, если «Челси» его заполучит», – написал @gabrielsoundz1 в Twitter.

«Я в большом воодушевлении от новостей по трансферу Захаряна. Он хорош и играет в стиле Де Брейне», – порадовался @cfcjakes.

«Это только у меня просмотр роликов с игрой Захаряна навеял ассоциации с Де Брейне? Он очень похож на того КДБ, который подписывал контракт с «Челси». Игроков с таким видением поля у «Челси» сейчас нет, – отметил @TrueChelseaFC1.

В текущем сезоне полузащитник провел пять матчей за бело-голубых, в которых отличился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что у полузащитника московского Динамо» Арсена Захаряна пока нет британской визы. В пятницу, 26 августа, он улетел в Нижний Новгород, где бело-голубые сыграют с местной командой в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Футбол,Арсен Захарян,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,
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