Фанаты «Челси» сравнили Захаряна с Де Брейне

Фанаты лондонского «Челси» остались довольны возможным приобретением команды — российским полузащитником московского «Динамо» Арсеном Захаряном.
Ранее стало известно, что лондонский «Челси» готов активировать опцию выкупа полузащитника сборной России. Отступные в контракте футболиста для европейских клубов — €15 млн. Действующее соглашение игрока со столичным клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.
«Захарян – вариант намного лучше, чем Энтони Гордон из «Эвертона», которым интересуется «Челси», к тому же он почти на 50 миллионов фунтов дешевле. У него есть потенциал стать одним из лучших полузащитников в европейском футболе. Я буду очень рад, если «Челси» его заполучит», – написал @gabrielsoundz1 в Twitter.
«Я в большом воодушевлении от новостей по трансферу Захаряна. Он хорош и играет в стиле Де Брейне», – порадовался @cfcjakes.
«Это только у меня просмотр роликов с игрой Захаряна навеял ассоциации с Де Брейне? Он очень похож на того КДБ, который подписывал контракт с «Челси». Игроков с таким видением поля у «Челси» сейчас нет, – отметил @TrueChelseaFC1.
В текущем сезоне полузащитник провел пять матчей за бело-голубых, в которых отличился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что у полузащитника московского Динамо» Арсена Захаряна пока нет британской визы. В пятницу, 26 августа, он улетел в Нижний Новгород, где бело-голубые сыграют с местной командой в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).