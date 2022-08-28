Спаллетти назвал слухами сообщения о переходе Роналду в "Наполи"

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду дал добро на переход в «Наполи», сообщает La Gazzeta dello Sport.

ДУШАНБЕ, август – SPORTS.tj. По данным источника, сделка по переходу португальского нападающего может быть оформлена уже в ближайшее время.

«Наполи» возьмет в аренду Роналду, «Манчестер Юнайтед» будет полностью покрывать зарплату португальского нападающего. В свою очередь из неаполитанского клуба в Манчестер отправиться нападающий Виктор Осимхен. За него «МЮ» заплатит €. 100 млн.

Ранее главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти заявил, что каждый специалист хотел бы поработать с Роналду. При этом он отметил, что никаких контактов по португальцу у его клуба нет.