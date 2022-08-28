"Ничего не гарантирую": тренер "Спортинга" оценил вероятность перехода Роналду

Главный тренер португальского "Спортинга" Рубен Аморим ответил на вопрос о возможном переходе нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в лиссабонский клуб. Его слова передает Record.
"Я ничего не гарантирую. Но Роналду – игрок "Манчестер Юнайтед", и я думаю, что он останется им", – сказал Аморим.
Ранее Криштиану Роналду стал худшим игроком в составе "МЮ" в матче четвертого тура Английской-премьер-лиги (АПЛ) против "Саутгемптона" по версии WhoScored. Контракт с ним истекает летом 2023 года, однако, предусмотрена опция продления еще на один год. В этом сезоне Роналду лишь один матч провел полностью, а трижды выходил на замену. Роналду вернулся в "МЮ" в начале осени 2021 года.
Португалец в сезоне-2021/22 провел в составе "МЮ" 39 матчей, забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи. 37-летний форвард не раз заявлял, что приоритетными для него являются титулы, но в сегодняшней ситуации у него есть сомнения в том, что клуб готов к их завоеванию. По сообщениям СМИ, португалец мог продолжить карьеру в нескольких топовых клубах. Среди потенциальных мест для продолжения карьеры звездного игрока назывались "Челси", "Атлетико", "Спортинг" и "Пари Сен-Жермен".