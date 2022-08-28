"Ничего не гарантирую": тренер "Спортинга" оценил вероятность перехода Роналду

Главный тренер португальского "Спортинга" Рубен Аморим ответил на вопрос о возможном переходе нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в лиссабонский клуб. Его слова передает Record.

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"Я ничего не гарантирую. Но Роналду – игрок "Манчестер Юнайтед", и я думаю, что он останется им", – сказал Аморим.

Ранее Криштиану Роналду стал худшим игроком в составе "МЮ" в матче четвертого тура Английской-премьер-лиги (АПЛ) против "Саутгемптона" по версии WhoScored. Контракт с ним истекает летом 2023 года, однако, предусмотрена опция продления еще на один год. В этом сезоне Роналду лишь один матч провел полностью, а трижды выходил на замену. Роналду вернулся в "МЮ" в начале осени 2021 года.