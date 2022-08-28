Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+23° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
1 час назад

"Ничего не гарантирую": тренер "Спортинга" оценил вероятность перехода Роналду

Газета.Ruиещё 1

Главный тренер португальского "Спортинга" Рубен Аморим ответил на вопрос о возможном переходе нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в лиссабонский клуб. Его слова передает Record.

"Ничего не гарантирую": тренер "Спортинга" оценил вероятность перехода Роналду
Фото: ReutersReuters

"Я ничего не гарантирую. Но Роналду – игрок "Манчестер Юнайтед", и я думаю, что он останется им", – сказал Аморим.

Ранее Криштиану Роналду стал худшим игроком в составе "МЮ" в матче четвертого тура Английской-премьер-лиги (АПЛ) против "Саутгемптона" по версии WhoScored. Контракт с ним истекает летом 2023 года, однако, предусмотрена опция продления еще на один год. В этом сезоне Роналду лишь один матч провел полностью, а трижды выходил на замену. Роналду вернулся в "МЮ" в начале осени 2021 года.

Португалец в сезоне-2021/22 провел в составе "МЮ" 39 матчей, забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи. 37-летний форвард не раз заявлял, что приоритетными для него являются титулы, но в сегодняшней ситуации у него есть сомнения в том, что клуб готов к их завоеванию. По сообщениям СМИ, португалец мог продолжить карьеру в нескольких топовых клубах. Среди потенциальных мест для продолжения карьеры звездного игрока назывались "Челси", "Атлетико", "Спортинг" и "Пари Сен-Жермен".

Футбол,Рубен Аморим,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители