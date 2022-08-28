Разгромное поражение: чего боятся французы

«ПСЖ» и «Монако» сыграют в рамках 4-го тура французской Лиги 1. Стартовый свисток матча прозвучит 28 августа в 21:45 в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Сможет ли Минковский отобрать очки у лидера? Сделать ставку на этот матч можно в букмекерской компании «Фонбет».

Фото: ТАСС ТАСС

«ПСЖ» - «Монако»: прогноз и ставки на матч 4-го тура чемпионата Франции 28 августа, коэффициенты букмекеров

28 августа в рамках 4-го тура французской Лиги 1 в матче сразятся «ПСЖ» и «Монако». Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами парижан. Поставить на «ПСЖ» можно с коэффициентом 1.20, это примерно 79% вероятности. Шансы «Монако» аналитики оценили коэффициентом 12.00 (8%). В случае ничьи сработает коэффициент 7.50 (13%).

Эксперты считают, что матч будет результативным. Поставить на тотал голов больше 3.5 можно с коэффициентом 1.65, а на тотал меньше 3.5 – за 2.20.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.75. С коэффициентом 2.10 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча – победа хозяев поля со счетом 3:0. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 9.50.

«ПСЖ» верит в Галтье

«ПСЖ» уверенно стартовал в новом сезоне. Столичные сыграли 3 игры - и трижды разгромно победили. На выезде пострадали «Клермон» и «Лилль» - 5:0 и 7:1. Дома парижане были чуть скромнее - победа над «Монпелье» 5:2. Набрав 9 очков, «ПСЖ» традиционно для себя на вершине турнирной таблицы Лиги 1.

В атаке феерит парижский треугольник - Месси, Мбаппе, Неймар. Забивают они очень много, но уже идут слухи о том, что своей ролью недоволен Мбаппе. Впрочем, Кристоф Галтье убеждает, что все вопросы решены. Пока новый тренер парижан справляется, но серьезных испытаний у него еще не было. Клуб из княжества Монако - первое из таких.

«ПСЖ» неудержим на старте сезона. 17 голов от звездной тройки - Неймар-Мбаппе-Месси. В каждом матче команда забивает минимум 5 мячей. Вполне можно заиграть индивидуальный тотал столичного клуба больше 3 голов. Сделать ставку на этот исход в БК Фонбет можно с коэффициентом 1.85.

Когда «Монако» найдет свою игру?

«Монако» снова лихорадит. Меняются игроки, тренеры, а результаты монегасков по-прежнему нестабильны. Главное разочарование старта сезона - вылет из Лиги чемпионов. Голландский ПСВ оказался монегаскам не по зубам. Теперь мысли команды Филиппа Клемана о Лиге Европы. В группе монегаски встретятся с «Ференцварошем» Станислава Черчесова, «Црвеной Звездой» Егора Пруцева и «Трабзонспором».

В Лиге 1 тоже дела идут ни шатко, ни валко. В первом туре удалось натужно обыграть «Страсбур» (2:1). Затем была ничья с «Ренном» (1:1), а неделю назад случилось разгромное поражение от «Ланса» (1:4). В турнирной таблице после таких матчей клуб застрял на 11 строчке в турнирной таблице с 4 заработанными очками.