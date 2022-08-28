Овечкин оценил возможный переход Захаряна в «Челси»

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин поделился мнением о возможном переходе полузащитника футбольного «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси». Слова Овечкина передает Metaratings.
«Я не могу комментировать, потому что не знаю точной информации. Но мне бы хотелось, чтобы он заиграл в «Челси», если это правда. Чем выше, тем лучше», — сказал Овечкин.
Напомним, ранее стало известно, что лондонский «Челси» готов активировать опцию выкупа 19-летнего полузащитника сборной России и «Динамо». Его могут приобрести за 15 €млн. Именно такая сумма стоит в графе «отступные» для европейских клубов в контракте игрока.
Действующее соглашение игрока со столичным клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.
В текущем сезоне полузащитник провел шесть матчей за бело-голубых, в которых отличился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.
Ранее защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал информацию о том, что Захарян перейдет в лондонский «Челси».