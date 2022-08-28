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55 минут назад

Капитан «Вашингтона» Овечкин оценил возможный переход Захаряна в «Челси»

Газета.Ru

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин поделился мнением о возможном переходе полузащитника футбольного «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси». Слова Овечкина передает Metaratings.

Овечкин оценил возможный переход Захаряна в «Челси»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не могу комментировать, потому что не знаю точной информации. Но мне бы хотелось, чтобы он заиграл в «Челси», если это правда. Чем выше, тем лучше», — сказал Овечкин.

Напомним, ранее стало известно, что лондонский «Челси» готов активировать опцию выкупа 19-летнего полузащитника сборной России и «Динамо». Его могут приобрести за 15 €млн. Именно такая сумма стоит в графе «отступные» для европейских клубов в контракте игрока.

Действующее соглашение игрока со столичным клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне полузащитник провел шесть матчей за бело-голубых, в которых отличился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

Ранее защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал информацию о том, что Захарян перейдет в лондонский «Челси».

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