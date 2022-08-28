Зарема Салихова может войти в совет директоров "Спартака"

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов не исключил, что супруга экс-президента московского клуба Леонида Федуна Зарема Салихова войдет в состав совета директоров красно-белых. Его слова передает Sport24.
«Какова вероятность включения Салиховой? Хороший вопрос, но мы опять же приходим к тому, с чего начали — обо всех именах скажем, как придет время. Весь клуб, вся команда безумно благодарны и Леониду Арнольдовичу, и Зареме за их участие в жизни клуба. Этого не отнять, будут помнить все хорошее», — сказал Зеленов.
Ранее бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о Зареме Салиховой.
Напомним, компания «Лукойл» выкупила 100% акций красно-белых, Леонид Федун покинул пост президента клуба и вышел из состава совета директоров. Зарема Салихова активно принимала участие в жизни клуба и обсуждении происходящего с красно-белыми.
Федун владел командой с 2004 года. За это время красно-белые стали чемпионами (2016/17) и завоевали Кубок страны (2021/22).
После 6 туров нового сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) красно-белые делят второе место с ЦСКА и «Динамо», имея в своем активе по 13 очков. Лидером является «Зенит». Подопечные Сергея Семака имеют на одно очко больше.