Зарема Салихова может войти в совет директоров "Спартака"

«Какова вероятность включения Салиховой? Хороший вопрос, но мы опять же приходим к тому, с чего начали — обо всех именах скажем, как придет время. Весь клуб, вся команда безумно благодарны и Леониду Арнольдовичу, и Зареме за их участие в жизни клуба. Этого не отнять, будут помнить все хорошее», — сказал Зеленов.