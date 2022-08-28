Стала известна причина гибели болельщика «Спартака» в Воронеже

Как сообщает издание «Воронежские новости», Иван Панарин приехал в город вместе с женой и дочкой. Он не планировал идти на саму игру и собирался смотреть матч в компании друзей в одном из воронежских пансионатов. В ночь с 26 на 27 августа он выпал из окна в результате несчастного случая.