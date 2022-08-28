Стала известна причина гибели болельщика «Спартака» в Воронеже

Стала известна причина гибели болельщика московского «Спартака», приехавшего в Воронеж на матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Факелом».
Как сообщает издание «Воронежские новости», Иван Панарин приехал в город вместе с женой и дочкой. Он не планировал идти на саму игру и собирался смотреть матч в компании друзей в одном из воронежских пансионатов. В ночь с 26 на 27 августа он выпал из окна в результате несчастного случая.
Московский «Спартак» на выезде одержал волевую победу над «Факелом» со счетом 4:1. После семи туров РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля занимают первое место, опережая идущий вторым «Зенит» на два очка.
Команда Сергея Семака 28 августа сыграет в Екатеринбурге против «Урала». «Факел» продолжает находиться в зоне стыковых матчей (14-е место).
В следующем туре «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом», а «Факел» померится силами с «Пари НН».