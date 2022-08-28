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44 минуты назад

Роналду готов перейти в «Наполи»

Майк Габриелян

Криштиану Роналду готов перейти в «Наполи» на правах аренды. Об этом сообщает Football Italia.

Роналду готов перейти в «Наполи»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Криштиану Роналду открыт для перехода в «Наполи» на правах аренды», - пишет издание.

Сообщается, что «Наполи» может продать своего форварда Виктора Осимхена в МЮ. Он «является давней целью «красных дьяволов» и может перейти на «Олд Траффорд» как минимум за 100 миллионов евро. Взамен «Наполи» получит Роналду в аренду до конца сезона, а «Юнайтед» будет платить ему зарплату

Однако «Юнайтед» сделает официальное предложение по Осимхену только в том случае, если клубу не удастся подписать Энтони из «Аякса».

Сейчас агент Роналду Жорже Мендеш ведет переговоры с руководством итальянского клуба.

Ранее стало известно, что мать мальчика-аутиста, чей телефон разбил Роналду, подаст в суд.

Футбол,Виктор Осимхен,Криштиану Роналду,
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