Роналду готов перейти в «Наполи»

Сообщается, что «Наполи» может продать своего форварда Виктора Осимхена в МЮ. Он «является давней целью «красных дьяволов» и может перейти на «Олд Траффорд» как минимум за 100 миллионов евро. Взамен «Наполи» получит Роналду в аренду до конца сезона, а «Юнайтед» будет платить ему зарплату