Криштиану Роналду готов перейти в «Наполи» на правах аренды. Об этом сообщает Football Italia.
«Криштиану Роналду открыт для перехода в «Наполи» на правах аренды», - пишет издание.
Сообщается, что «Наполи» может продать своего форварда Виктора Осимхена в МЮ. Он «является давней целью «красных дьяволов» и может перейти на «Олд Траффорд» как минимум за 100 миллионов евро. Взамен «Наполи» получит Роналду в аренду до конца сезона, а «Юнайтед» будет платить ему зарплату
Однако «Юнайтед» сделает официальное предложение по Осимхену только в том случае, если клубу не удастся подписать Энтони из «Аякса».
Сейчас агент Роналду Жорже Мендеш ведет переговоры с руководством итальянского клуба.
Ранее стало известно, что мать мальчика-аутиста, чей телефон разбил Роналду, подаст в суд.