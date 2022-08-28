Болельщик «Спартака» погиб перед матчем с «Факелом»

Болельщик московского «Спартака», который приехал в Воронеж ради матча «красно-белых» против воронежского «Факела» погиб перед игрой. Фанат выпал из окна пансионата, где остановился, и разбился.

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Объединение болельщиков московского клуба выразило соболезнования всем родным и близким погибшего, а также запустило среди фанатов сбор средств для материальной помощи его семье.

Стоит отметить, что московский «Спартак» официально отказался от гостевой квоты билетов на матч против «Факела», однако московские болельщики все-таки попали на стадион.