Дубль Левандовского помог «Барселоне» разгромить «Вальядолид»

Сегодня, 28 августа, «Барселона» в рамках 3-го тура испанской Примеры сыграла на стадионе «Спотифай Камп Ноу» с «Вальядолидом». Финальный свисток Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа зафиксировал разгромную победу домашней команды со счётом 4:0.

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На 24-й минуте с передачи Рафиньи счёт в матче открыл Роберт Левандовски. Это третий гол польского нападающего за «Барселону». В летнее трансферное окно 33-летний футболист перешёл в «Барселону» из мюнхенской «Баварии».

В концовке первого тайма Педри после паса Усмана Дембеле забил второй мяч свой команды.

На 65-й минуте Левандовски оформил дубль после передачи Дембеле. Отметим, что Роберт оформляет дубль второй матч подряд.