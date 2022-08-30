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37 минут назад

«Манчестер Юнайтед» заплатил за Антони «Аяксу» € 95+5 млн

Чемпионат.comиещё 1

Переход бразильского нападающего «Аякса» Антони обошёлся «Манчестер Юнайтед» в € 95+5 млн. Об этом сообщает пресс-служба амстердамского клуба. Это самая большая сумма трансфера для игроков Эредивизи, а также самый дорогой трансфер лета.

«Манчестер Юнайтед» заплатил за Антони «Аяксу» € 95+5 млн
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

Напомним, ранее «Манчестер Юнайтед» анонсировал переход 22-летнего Антони при условии прохождения медицинского осмотра, согласования условий игрока и международного разрешения. Бразилец воссоединится в английской команде с главным тренером Эриком тен Хагом и защитником Лисандро Мартинесом, перешедших в «Манчестер Юнайтед» перед стартом нынешнего сезона.

22-летний Антони перешёл в «Аякс» в июле 2020 года. В 82 матчах за команду на его счету 24 гола и 22 результативные передачи. В октябре прошлого года нападающий дебютировал за сборную Бразилии, в составе которой в девяти матчах забил два гола и отдал две результативные передачи.

Футбол,Манчестер Юнайтед,
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