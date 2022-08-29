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38 минут назад

Карпин оценил шансы Комличенко на попадание в сборную России

Спорт день за днемиещё 1

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, сможет ли Николай Комличенко попасть в состав национальной сборной.

Карпин оценил шансы Комличенко на попадание в сборную России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У всех российских футболистов есть шанс быть вызванным в сборную. Комличенко не исключение. Если он будет продолжать играть так, как он играет, то может быть», - приводит слова Карпина «РБ Спорт».

27-летний Комличенко выступает за «Ростов» с прошлого сезона. Кодонским контракт игрока с донским клубом рассчитан до 2026 года.

В сезоне 2022/23 Компличенко провел за «Ростов» 7 матчей, в которых забил 4 гола.

Сегодня, 28 августа, «Ростов» сыграл вничью с ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 0:0.

В 8-м туре чемпионата России донской клуб сыграет с московским «Динамо». Матч пройдет 31 августа на «Ростов Арене».

После 7-ми туров РПЛ «Ростов» занимает 5-ю строчку в турнирной таблице и набирает 13 очков.

Футбол,Николай Комличенко,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,
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