Карпин оценил шансы Комличенко на попадание в сборную России

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, сможет ли Николай Комличенко попасть в состав национальной сборной.
«У всех российских футболистов есть шанс быть вызванным в сборную. Комличенко не исключение. Если он будет продолжать играть так, как он играет, то может быть», - приводит слова Карпина «РБ Спорт».
27-летний Комличенко выступает за «Ростов» с прошлого сезона. Кодонским контракт игрока с донским клубом рассчитан до 2026 года.
В сезоне 2022/23 Компличенко провел за «Ростов» 7 матчей, в которых забил 4 гола.
Сегодня, 28 августа, «Ростов» сыграл вничью с ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 0:0.
В 8-м туре чемпионата России донской клуб сыграет с московским «Динамо». Матч пройдет 31 августа на «Ростов Арене».
После 7-ми туров РПЛ «Ростов» занимает 5-ю строчку в турнирной таблице и набирает 13 очков.