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1 час назад

"Фиорентина" без Кокорина сыграла вничью с "Наполи"

Советский спорт

В матче третьего тура итальянской Серии А «Фиорентина» дома сыграла вничью с «Наполи».

"Фиорентина" без Кокорина сыграла вничью с "Наполи"
Фото: ReutersReuters

Команды так и не смогли распечатать ворота друг друга, встреча завершилась со счетом 0:0.

«Фиалки» набрали пять очков и поднялись на восьмое место в чемпионате. Неаполитанцы с семью очками вклинились в большую группу лидеров, упустив возможность в одиночку возглавить турнирную таблицу.

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин снова не попал в заявку на матч.

Также напомним, что «Наполи» является одним из возможных вариантов продолжения карьеры для Криштиану Роналду.

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