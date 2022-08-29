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2 часа назад

Бензема и Мбаппе – лучшие в Европе по голам в 2022 году

Евро-футбол.Руиещё 2

Два французских форварда возглавляют список лучших бомбардиров с начала 2022 года.

Названы лучшие в Европе футболисты по голам в 2022 году
Фото: EPAEPA

Отметившись дублем в сегодняшнем матче Ла Лиги против «Эспаньола» (3:1), Бензема достиг отметки в 28 голов во всех турнирах с начала текущего года. Как информирует Opta, 34-летний нападающий мадридского «Реала» – лучший по этому показателю среди всех игроков пяти сильнейших европейских лиг наряду со своим соотечественником Килианом Мбаппе. Форвард «ПСЖ» тоже отличился 28 раз.

С начала нынешней кампании Карим Бензема поразил сетку чужих ворот уже четырежды в четырёх матчах, а также отметился одним результативным пасом.

Футбол,Карим Бензема,Реал,
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