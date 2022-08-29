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2 часа назад

СМИ: Роналду согласился на переход в «Наполи»

Мир24

Португальский футболист «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду согласился на переход в «Наполи» на условиях аренды, сообщает La Gazzetta dello Sport.

СМИ: Роналду согласился на переход в «Наполи»
Фото: EPAEPA

По этой информации, Роналду будет по-прежнему получать зарплату в английской команде.

Итальянский клуб «Наполи» в этом году участвует в основном этапе Лиги чемпионов в одной группе с английским «Ливерпулем», нидерландским «Аяксом» и шотландским «Рейнджерсом».

Ранее СМИ писали, что Роналду собирается продолжить карьеру во французском «Марселе».

В текущем сезоне португальский нападающий провел четыре матча в чемпионате Англии и голов не забил.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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