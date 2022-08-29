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47 минут назад

Источник: Эдинсон Кавани станет игроком «Валенсии», стороны уже согласовали контракт

Чемпионат.comиещё 2

Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани станет игроком «Валенсии». Стороны уже согласовали контракт на два года, информирует журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Кавани станет игроком «Валенсии»
Фото: ReutersReuters

Согласно сведениям источника, Кавани и «Валенсия» достигли устной договорённости. В течение суток 35-летний футболист официально подпишет контракт с «летучими мышами».

Напомним, ранее подписание Кавани также не исключил тренер «Вильярреала» Унаи Эмери, заявивший, что Эдинсон хочет поиграть в чемпионате Испании.

Последним клубом Кавани был английский «Манчестер Юнайтед», контракт с которым у Эдинсона истёк 30 июня 2022 года и не был продлён. Ранее форвард также играл за «ПСЖ», «Наполи» и «Палермо». На родине Кавани был футболистом «Данубио».

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