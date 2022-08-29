Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+24° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
43 минуты назад

Экс-игрок ЦСКА Кузнецов считает безголевую ничью справедливым итогом игры с "Ростовом"

Газета.Ru

Экс-игрок московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о результате матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и "армейцами". Игра, прошедшая 28 августа в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 0:0.

Экс-игрок ЦСКА Кузнецов оценил безголевую ничью в игре с "Ростовом"
Фото: ТАССТАСС

"Почему результат удивляет? "Ростов" — очень хорошая, сбалансированная и сильная команда. Почему ЦСКА должен был выигрывать? Думаю, одно очко — это хорошо, и "Ростов" доволен. Команды находятся в хорошем состоянии и физическом, и эмоциональном. Никто не хотел уступать. Все строят игру от соперника — никто не хочет проигрывать. Очко — это нормальный результат для обеих команд", — передает слова Кузнецова "Чемпионат.com".

После семи туров сезона-2022/23 Российской премьер-лиги ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице. "Армейцы" одержали четыре победы и дважды сыграли вничью, набрав 14 очков. Лидером чемпионата России является петербургский "Зенит" (17), вторую строчку занимает столичный "Спартак" (16). В восьмом туре ЦСКА предстоит выездная игра против "Крыльев Советов". Матч пройдет в Самаре 4 сентября и начнется в 15.00.

Ранее стало известно, что защитник португальского футбольного клуба "Портимоненсе" в ближайшие дни прилетит в Россию для подписания контракт.

Футбол,Дмитрий Кузнецов,Крылья Советов,Зенит,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители