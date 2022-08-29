Экс-игрок ЦСКА Кузнецов оценил безголевую ничью в игре с "Ростовом"

"Почему результат удивляет? "Ростов" — очень хорошая, сбалансированная и сильная команда. Почему ЦСКА должен был выигрывать? Думаю, одно очко — это хорошо, и "Ростов" доволен. Команды находятся в хорошем состоянии и физическом, и эмоциональном. Никто не хотел уступать. Все строят игру от соперника — никто не хочет проигрывать. Очко — это нормальный результат для обеих команд", — передает слова Кузнецова "Чемпионат.com".