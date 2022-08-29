«Челси» нашёл альтернативу Обамеянгу

Ивуарийский нападающий Уилфрид Заха, правами на которого владеет «Кристал Пэлас», может перебраться в лондонский «Челси». По сообщениям The Guardian, «пенсионеры» рассматривают его в качестве альтернативы Пьеру-Эмерику Обамеянгу. «Челси» переключит внимание на Заха, если не удастся договориться с «Барселоной» о переходе габонца.