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1 час назад

«Челси» нашёл альтернативу Обамеянгу

Евро-футбол.Ру

Ивуарийский нападающий Уилфрид Заха, правами на которого владеет «Кристал Пэлас», может перебраться в лондонский «Челси». По сообщениям The Guardian, «пенсионеры» рассматривают его в качестве альтернативы Пьеру-Эмерику Обамеянгу. «Челси» переключит внимание на Заха, если не удастся договориться с «Барселоной» о переходе габонца.

«Челси» нашёл альтернативу Обамеянгу
Фото: ReutersReuters

Стоит отметить, что срок действующего контракта Заха со «стекольщиками» истекает летом следующего года. Таким образом, «пенсионеры» могут приобрести нападающего по выгодной цене.

В текущем сезоне Премьер-лиги 29-летний ивуариец провел три поединка, в которых отметился тремя забитыми мячами.

Футбол,Уилфрид Заха,
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