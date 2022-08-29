Левандовски отметился уникальным достижением за «Барселону»

Как информирует Opta Sports, польский бомбардир отметился уникальным достижением. Роберт стал первым игроком «сине-гранатовых» в XXI веке, сумевшим забить четыре гола в трех стартовых турах.

34-летний голеадор пополнил ряды каталонского гранда этим летом. Он перешел в «Барселону» из мюнхенской «Баварии» за 35 миллионов евро. С поляком был подписан долгосрочный контракт, рассчитанный на четыре года.